Mondiale Under 20: l’Italia vince anche con la Polonia, decisivi Pinamonti e Plizzari

Vola l’Italia Under 20 di Paolo Nicolato. In Polonia, nel Mondiale di categoria, gli azzurri vincono 1-0 proprio contro i padroni di casa biancorossi nell’ottavo di finale della competizione grazie al rigore realizzato nel primo tempo da Andrea Pinamonti, attaccante dell’Inter che nell’ultima stagione ha militato nel Frosinone. Un successo importantissimo per gli azzurrini, che prima sfiorano il raddoppio e poi riescono a tenere la porta inviolata per merito soprattutto di uno strepitoso Plizzari, decisivo in svariate circostanze. Italia ai quarti di finale!

IL MATCH – A Gdynia la partita si sblocca al 38′ con il cucchiaio dal dischetto di Pinamonti (rigore assegnato per fallo di mani di Steczyk), poi al 44′ incredibile occasione sciupata dal compagno di reparto Scamacca, bravissimo a eludere l’intervento di un difensore avversario ma da rimproverare quando col mancino spara altissimo. Ed era in piena area polacca. A inizio ripresa Plizzari compie un autentico miracolo in uscita sul tocco ravvicinato del numero 20 Zylla, poi nel finale si ripete su un paio di conclusioni insidiosissime dalla distanza (ma anche nel recupero, a 20 secondi dal fischio finale). È lui il man of the match, senza nulla togliere agli altri ragazzi del c.t. Nicolato che hanno saputo soffrire per portare a casa la qualificazione ai quarti di finale: sfiderà il 7 giugno alle 18.30 la vincente fra Argentina e Mali.