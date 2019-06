Mondiali donne: la Panini realizza 8 nuove figurine per completare la rosa dell’Italia

La Panini ha realizzato otto nuove figurine extra per completare la rosa della Nazionale italiana nell’album dedicato ai Mondiali donne in corso in Francia.

Nella collezione, uscita due mesi fa e dedicata alle 24 squadre che partecipano al torneo, sono infatti previste per ogni squadra solamente 17 giocatrici. Un numero di figurine che non è esaustivo in quanto soggetto a possibili cambiamenti come infortuni o convocazioni successive. Ecco perché, come scrive l’Ansa, l’azienda di Modena ha deciso di realizzare a tempo di record le 8 figurine mancanti per completare la rosa dell’Italia. Sono finalmente disponibili quelle che riguardano Chiara Marchitelli, Rosalia Pipitone, Lisa Boattin, Linda Tucceri Cimini, Laura Fusetti, Martina Rosucci, Annamaria Serturini e Stefania Tarenzi.

Le azzurre, specie dopo il grande esordio contro l’Australia, possono ora contare anche su questa “spinta in più” che farà sicuramente piacere.