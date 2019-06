Mondiali donne, l’Italia fa festa: splendida cinquina alla Giamaica e ottavi di finale

Ci hanno preso gusto le azzurre dell’Italia femminile impegnate al Mondiale. La squadra allenata dal ct Milena Bartolini, stende anche la Giamaica e si porta a quota 6 punti nel girone. Dopo la doppietta di Cristiana Girelli nel primo tempo, nella ripresa è ancora la numero 10 italiana a trovare il personalissimo tris e mettere il sigillo sul successo per la sua squadra. C’è spazio anche per i bei gol di Aurora Galli, che chiude i conti prima al 71esimo e poi dieci minuti più tardi. 5-0 il risultato finale.

MATCH – Inizia forte l’Italia che prova subito a sfondare. Al nono minuto Swaby affonda Bonansea in area di rigore: c’è il penalty. Girelli dal dischetto sbaglia, ma l’arbitro fa ripetere. Questa volta la numero 10 non sbaglia. Azzurre in vantaggio e giamaicane in difficoltà. Ne approffitano le ragazze del ct Bertolini che da azione d’angolo colpiscono ancora, sempre con Girelli abile a liberarsi dalla marcatura e insaccare di coscia. Spazio anche per la traversa della Sabatino ma dopo tre minuti di recupero si và negli spogliatoi sullo 0-2 per l’Italia. La ripresa inizia con il terzo gol delle azzurre: cross dalla destra e la Girelli sigla il tris di testa con un pizzico di fortuna. Si rilassa un po’ la squadra azzurra, forte dei tre gol di vantaggio. La Giamaica si fa vedere e colpisce anche una traversa su un traversone di poco deviato. Provano ad uscire fuori le ragazze caraibiche, ma la forza dell’Italia si vede anche nel momento di difficoltà: Aurora Galli riceve palla al 71′ e da fuori area scarica un destro forte che vale il 4-0 per la Nazionale italiana. Partita chiusa per l’Italdonne che trova anche il quinto gol, sempre con Galli all’81’. Dopo quattro minuti di recupero è festa Italia, 5-0.