Mondiali Femminili da record: 10 milioni di spettatori per il match d’esordio della Francia

Un inizio migliore non poteva esserci, per la Francia e per il Mondiale di calcio Femminile. La partita inaugurale della Coppa del Mondo femminile Francia-Corea del Sud 2019 ha riunito quasi 10 milioni di spettatori francesi sul canale TF1, pari al 44,3% del pubblico, secondo i dati di Médiamétrie. Un record assoluto per una partita di calcio femminile.

La gara de Le Blues ha messo davanti alla tv ben 9.8 milioni di spettatori che hanno potuto godere del roboante 4-0 rifilato dalla Francia alle rivali asiatiche. Come riporta France Bleu, la stessa emittente televisiva ha confermato che si sia trattato di un vero e proprio record. Addirittura, il match ha raggiunto un picco di 10,9 milioni di spettatori durante la partita. Nel dettaglio, si nota come tutte le principali categorie di spettatori hanno partecipato in maniera costante al record di ascolti: il 51% della quota di mercato è rappresentata da persone di età compresa tra 25 e 49 anni, il 47% da donne sotto i 50 anni, ma anche il 57% tra gli uomini sotto i 50 anni e il 65% tra i bambini dai 4 ai 14 anni.

Aggiunge France Bleu che, per fare un confronto con la partita inaugurale della Coppa del Mondo 2018 in Russia, giocata tra i padroni di casa e l’Arabia Saudita, quel match aveva raccolto “solo” 4 milioni di telespettatori; addirittura la prima partita del Blues di Deschamps, del 16 giugno a mezzogiorno contro l’Australia, 12,59 milioni di telespettatori. Cifra davvero vicina alla sfida delle donne.