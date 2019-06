Napoli, Ghoulam rifiuta la convocazione per la Coppa d’Africa. Ecco perché

Non ci sarà Faouzi Ghoulam con l’Algeria in Coppa d’Africa. Nella giornata di domenica 9 giugno, infatti, il terzino azzurro ha deciso di rifiutare la convocazione da parte del c.t. Belmadi, che ha confermato la scelta in un’intervista: “Siamo stati a Napoli e mi ha detto che ancora non si sente pronto, approfitterà dell’estate per recuperare pienamente in vista del prossimo campionato”. Una decisione, quella del giocatore 28enne, che potremmo definire saggia, in quanto non può rischiare di rimanere fermo per molto altro tempo, essendo reduce da due infortuni molto gravi al ginocchio che non gli hanno permesso di sbocciare definitivamente e di diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Nella stagione che è appena terminata, Ghoulam col Napoli di Ancelotti è sceso in campo solo 21 volte fra tutte le competizioni.