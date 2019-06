Nations League, Cristiano Ronaldo fa tripletta e il Portogallo è in finale: 3-1 alla Svizzera

Uno, due, tre. Ancora Cristiano Ronaldo, ancora una tripletta con la maglia del Portogallo. Sale a quota 88 reti in Nazionale, l’ultimo hat trick fu quello del 3-3 con la Spagna al Mondiale di Russia della scorsa estate. È stato lo juventino a trascinare la selezione fino alla finale di Nations League, al termine di una partita, quella contro la Svizzera, che per molto tempo è stata in equilibrio sul risultato di 1-1. Poi ci ha pensato lui, con due gol nel finale, e come sempre di ottima fattura.

LA PARTITA – Il 3-1 è determinante: i lusitani sono passati in vantaggio al minuto 25 con la punizione del marziano (curiosamente mai a segno in quel modo in un anno di Juventus), dopo che lui stesso aveva fallito un’occasione non da lui al 12′. La Svizzera esce fuori nel finale: Shaqiri è il più attivo, Seferovic colpisce la traversa. Nel secondo tempo arriva il pari firmato Ricardo Rodriguez, difensore del Milan, su rigore. Gli elvetici sperano nei supplementari, ma non hanno fatto i conti con l’uragano CR7: all’88’ tiro al volo vincente e il Dragao esplode, al 90′ un bel destro a incrociare per mettere fine alla disputa.

Portogallo in finale di Nations League contro la vincente di Olanda-Inghilterra. L’ultimo atto si giocherà domenica sera alle 20,45.