Belgio, Martinez saluta Henry: “Domani sarà con me, poi…”

Alla vigilia del match di Nations League tra Belgio e Svizzera di venerdì 12 ottobre, Roberto Martinez, allenatore dei ‘Diavoli Rossi’, ha parlato in conferenza stampa per rispondere alle domande di rito da parte dei giornalisti.

Inevitabile che tra gli argomenti trattati ci fosse il futuro del suo attuale collaboratore Thierry Henry, avvicinato negli ultimi giorni prima alla panchina dell’Aston Villa, per la quale è stato poi scelto Dean Smith, e ora a quella del Monaco.

Martinez è rimasto sul vago…: “Posso assicurarvi che Henry domani sarà in panchina con me per la partita contro la Svizzera. Dopo è possibile che abbiate ragione sulla prossima destinazione di Thierry”.

Il Principato sembra quindi poter essere la prossima destinazione di Henry dopo che nella giornata di mercoledì è stato sollevato dall’incarico Leonardo Jardim a causa dei scarsi risultati ottenuti fino ad oggi.

Il Monaco per adesso si trova appaiato in diciassettesima posizione a +1 dal fanalino di coda Guingamp.