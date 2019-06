Cristiano Ronaldo: “Merito il Pallone d’oro? Ho vinto altri 3 trofei, giudicate voi…”

Con anche il successo nella prima edizione della Nations League con il suo Portogallo, Cristiano Ronaldo ha raggiunto quota 30 trofei vinti in carriera. Un numero impressionante, come ci tiene a ribadire lo stesso fuoriclasse della Juventus nell’intervista ad El Larguero alla domanda sulla possibile vittoria del Pallone d’oro 2019: “Lascio a voi valutare e giudicare se lo merito o no, quest’anno ho vinto altri 3 trofei e non so cosa potrei fare di più. Non esiste un tempo in cui io abbia giocato male, in 16 anni i numeri parlano da soli, di quello che dice la gente francamente non mi interessa”.

Sul successo della sua Nazionale, dopo quello di Euro 2016: “Esistono cicli per ogni squadra e ovviamente non si può vincere sempre, di sicuro da quando abbiamo vinto l’Europeo stiamo facendo bene, ci divertiamo e siamo contenti e orgogliosi di vincere con la propria Nazionale. Il sostegno è stato incredibile. Ci sono tanti giovani, io aiuto loro come loro aiutano me, è una connessione perfetta”.