FIGC, Uva conferma Mancini: “Fino al Mondiale se riuscirà a portarci all’Europeo”

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il direttore generale della FIGC Michele Uva ha parlato del contratto che lega il ct azzurro Roberto Mancini alla Nazionale. All’indomani del successo contro la Polonia, il futuro dell’Ita sembra più tranquillo e l’obiettivo, dichiarato anche dallo stesso allenatore, è quello di arrivare all’Europeo.

“L’obiettivo dato a Mancini è quello di portare l’Italia agli Europei e disputare una bella rassegna. In caso di qualificazione ai campionati europei il rapporto durerà sino ai Mondiali in Qatar del 2022. Mancini ha lavorato in stretta sinergia con tutto lo staff, quando c’è un presidente poi c’è anche un referente più in alto. Non si parla mai di investimento sui giovani che stiamo facendo e ci darà la base per un Europeo di alto livello di quale l’Italia merita. Ci sono dei momenti in cui ci sono cambi generazionali, dobbiamo costruire un gruppo per toglierci grandi soddisfazioni. Stiamo lavorando da quattro anni sulla sinergia con i club, è indispensabile e stiamo lavorando molto bene”.