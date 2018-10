Germania, Löw: “Normale che io sia in discussione…”

La Germania è uscita con le ossa rotte dal match di Nations League contro l’Olanda. Un netto 3-0 che lascia il segno nella testa di allenatore e giocatori. Ora i tedeschi rischiano seriamente la retroscessione nella Lega B e sotto accusa, oltre naturalmente chi è sceso in campo, anche e soprattutto l’allenatore tedesco Joachim Löw. Proprio il tecnico, nel dopogara, ha parlato ai media presenti e, come riporta L’Equipe, non si è detto stupito delle discussioni in merito alla sua permanenza alla guida della Nazionale e ha commentato la propria situazione personale.

IN DISCUSSIONE – “Abbiamo corso e creato molto nelle ultime gare, ma è un dato di fatto che non abbiamo segnato. Perdere 1-0 sarebbe stato accettabile, ma prendere altre due reti e perdere 3-0 è ovviamente un brutto risultato. Naturalmente una retrocessione in Nations League non sarebbe auspicabile”. Poi, parlando del proprio futuro come ct della Germania ha aggiunto: “Sì, capisco che c’è ci sia una discussione sulla mia posizione e dobbiamo affrontarla. Nei prossimi due giorni, però, mi concentrerò interamente sulla preparazione della squadra prima della partita di Parigi contro la Francia, e non sull’ opinione pubblica su i me. Ma credo che questo dibattito sia normale, molto normale”.