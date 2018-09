Germania, Reus: “Giocato meglio dei campioni del mondo”

Toccato con l’eliminazione dalla fase a gironi del Mondiale il punto più basso della propria storia, ora la Germania sta cercando di ripartire. Per farlo, c’è la Nations League da vincere, nelle cui partite servirà soprattutto convincere, per scacciare definitivamente i fantasmi legati a quanto successo in Russia.

Risposte positive per la squadra di Löw sono già arrivate contro la Francia, partita terminata 0-0 grazie a delle parate prodigiose dei due portieri Areola e Neuer, che si sono superati.

Della gara contro i campioni del mondo ha parlato Marco Reus, 29enne attaccante del Borussia Dortmund titolare della Germania dal 2010 e campione del mondo 2014, spendendo elogi nei confronti della selezione tedesca: “Abbiamo giocato una buona partita, tutto sommato, è stato un risultato positivo. Ho avvertito che eravamo in controllo del match contro i campioni del mondo dal modo con il quale ci sostenevamo a vicenda. Non dobbiamo dimenticare che affrontavamo la Francia, combattendo duramente per 90′”.