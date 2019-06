Nations League, Bernardo Silva eletto miglior giocatore. E CR7 non la prende benissimo…

Come abbiamo raccontato ieri sera, il Portogallo ha trionfato nella prima edizione della Nations League grazie all’1-0 sull’Olanda formato Gonçalo Guedes, servito in occasione del gol da Bernardo Silva, eletto al fischio finale miglior giocatore del torneo. Ma Cristiano Ronaldo sperava nel riconoscimento individuale: non sarà stato lui a segnare la rete decisiva nella finale, ma con la tripletta alla Svizzera nel turno precedente è diventato capocannoniere della Final Four della nuova competizione. E così, come racconta As, nel momento in cui gli altoparlanti dello stadio Do Dragao hanno annunciato che sarebbe stato il centrocampista del Manchester City a vincere il premio, le telecamere hanno raccontato di un CR7 che ha cambiato improvvisamente espressione. Anzitutto ha scosso la testa, mentre gli altri compagni passavano da Bernardo Silva per una pacca sulla spalla o sulla nuca per congratularsi, e solo in un secondo momento – come si vede dai fotogrammi – ha rivolto lo sguardo al centrocampista classe ’94. In fin dei conti, poco importa: entrambi sono riusciti a portare a casa il trofeo più prestigioso, quello collettivo.