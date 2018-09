Nations League, Giroud esalta la Francia che piega l’Olanda

Dopo il pari all’esordio con la Germania, la Francia ha vinto per 2-1 contro l’Olanda nella sua seconda partita di Nations League del Gruppo 1. Partita molto bella con primo tempo più a forti tinte blues mentre nella ripresa sono usciti i tulipani che con generosità e coraggio hanno pareggiato. Mbappé ha sbloccato il match al 14′ poi pareggio degli ospiti con Babbel al 67′. Poi un bel gol di Giroud ha chiuso i conti regalando la prima vittoria ai francesi nella competizione Uefa. Bella cornice di pubblico a Parigi con tutto il popolo francese a sostenere la nazionale campione del mondo. I transalpini hanno dimostrato di avere giocatori più forti ed esperti degli olandesi che comunque non hanno demeritato. In classifica i francesi hanno 4 punti in due partite. Nel pomeriggio le altre partite della Nations League. Al Ceres Park di Aarhus, la Danimarca ha battuto per 2-0 il Galles in un match valido per il girone 4 della Lega B. Per i padroni di casa – con tutti i big in campo dopo la tregua a tempo siglata con la Federazione per questioni di sponsorizzazioni e diritti commerciali – decisiva la doppietta di Eriksen al 32′ (gran diagonale) e al 63′ (rigore). Primi tre punti per la Danimarca (che, in formazione d’emergenza, aveva perso in amichevole mercoledi’ scorso contro la Slovacchia), mentre si ferma il Galles dopo il roboante esordio nella neonata competizione Uefa contro l’Irlanda. La Georgia ha battuto 1-0 la Lettonia in un match valido per la seconda giornata del gruppo 1 della Lega D di Nations League. Di Okriashvili, su rigore al 77°, la rete che ha deciso la partita. Georgia in testa a punteggio pieno con 6 punti in due gare, i lettoni restano a quota 1, in compagnia dell’Andorra, mentre e’ a 0 il Kazakistan. La Bulgaria batte 1-0 la Norvegia a Sofia ed e’ a punteggio pieno, dopo due partite, nel girone 3 di Lega D della Nations League. Decisivo il gol di Vasilev al 59′.