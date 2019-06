Nations League, il Portogallo è campione: gol di Gonçalo Guedes, Olanda battuta 1-0

È del Portogallo la prima edizione della Nations League, cominciata negli ultimi mesi del 2018 e conclusasi questa sera con l’ultimo atto della Final Four. Olanda sconfitta 1-0 al Do Dragao di Porto con il gol nel secondo tempo di Gonçalo Guedes, classe 1996 del Valencia. I lusitani di Fernando Santos, che aggiungono un altro titolo dopo quello di 3 anni fa all’Europeo di Francia, avevano eliminato la Svizzera in semifinale con la tripletta di Cristiano Ronaldo; l’Olanda ha raggiunto la finalissima grazie al successo di qualche giorno fa contro l’Inghilterra.

IL MATCH – La gara è stata molto equilibrata, che si è accesa solo a tratti, specialmente nel finale del primo tempo e nella prima metà della ripresa. Occasione importante per Wijnaldum al 50′, ma poi il Portogallo è passato al 60′ con il destro dal limite di Gonçalo Guedes, servito bene da Bernardo Silva. Cillessen tocca, ma non basta per evitare l’1-0 per i padroni di casa. De Roon e Van de Beek sfiorano il pari verso la fine del match, ma mai impegnando severamente Rui Patricio. Portogallo campione, secondo posto per la selezione del c.t. Koeman.