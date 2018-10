Nations League, la Germania travolta dall’Olanda (3-0). I risultati di oggi

La Germania è sempre più in crisi. I tedeschi sono stati battuti questa sera dall’Olanda nel terzo match della Nations League con il netto punteggio di 3-0. Tutto male ad Amsterdam per l’undici di Loew battuto dalle reti di Van Dijk, Depay e Wijnaldum. Un primo tempo di sofferenza per la Germania con l’Olanda che è riuscita a passare in vantaggio grazie a Van Dijk, lesto di testa, a ribadire in rete una traversa pazzesca di Babel (ma che brutta l’uscita di Neuer). Nella ripresa i tedeschi sono crollati nel finale con le scorribande di Depay, Wijnaldum e Promes (entrato per un ottimo Babel). Minuto 86, ci pensa l’ex United Depay a chiuderla in contropiede. Con una corsa a perdifiato, come quella che premia Wijnaldum, freddissimo sul 3-0 finale in pieno recupero. Stelle e stalle, come sempre: la Germania ora è ultima e rischia la retrocessione. E dopo il fischio finale, i tifosi hanno protestato lanciando bicchieri colmi di birra in campo. In serata pareggio 0-0 tra Irlanda e Danimarca mentre la Bulgaria ha battuto il Cipro per 2-1. La Macedonia ha travolto il modesto Liechetestein per 4-1. Nel pomeriggio invece colpo esterno della Rep. Ceca in Slovacchia per 2-1 mentre la Norvegia ha superato la Slovenia per 1-0. Gibilterra vittoriosa in Armenia grazie al rigore trasformato da Chipolina al 50′: si tratta del primo successo ufficiale per la piccola nazionale dopo aver perso tutte e 22 le partite fin qui disputate. Georgia a punteggio pieno nel gruppo 1 della Nations League D. Terza partita e terza vittoria per la nazionale guidata da Weiss, che a Tblisi supera 3-0 Andorra con una doppietta di Kazaishvili e un gol di Kankava. Lettonia e Kazakhstan pareggiano 1-1 (Karasausks risponde a Zainutdinov).