Nations League, Polonia-Italia le probabili formazioni: Piatek in panchina. Dubbio centravanti per Mancini

Partita da dentro o fuori. Polonia-Italia sarà come uno spareggio per non retrocedere in Nations League B. Chi perde sarà ultima del girone, considerando il Portogallo saldo al comando. L’Italia di Roberto Mancini cerca il successo che potrebbe dare la svolta decisiva al nuovo corso della Nazionale. Dall’altra parte ci sarà una Polonia ricca di talento e con tanti “italiani” pronti a colpire come Milik, Zielinski e Piatek.

LE FORMAZIONI – In campo per vincere, l’obiettivo saranno i tre punti davanti al proprio pubblico e rifarsi dopo la sconfitta contro il Portogallo. Il commissario tecnico della Polonia Brzeczek studia ben cinque cambi rispetto alla gara contro i lusitani. In porta partirà titolare il bianconero Szczesny al posto di Fabianski. Il modulo dovrebbe essere un 4-2-3-1 con in difesa Glik affiancato da Bednarek mentre sugli esterni si fa largo la conferma del doriano Bereszynski sulla corsia destra e Reca sul versante opposto. In mezzo al campo parte titolare un altro blucerchiato, dal primo minuto infatti Karol Linetty al fianco di Krychowiak mentre il “napoletano” Zielinski sarà avanzato sulla linea di trequarti. Sulle corsie esterne c’è l’ex Fiorentina Blaszczykowski insieme a Grosicki a supporto dell’unica punta Robert Lewandowski. Solo panchina per Milik e Piatek, almeno questa sembra essere la linea scelta dal ct. Italia che, invece, andrà all’attacco: 4-3-3 per Mancini ma da verificare lo schieramento offensivo. Dubbio centravanti: Immobile potrebbe giocare dall’inizio, ma non è esclusa l’ipotesi di falso nove con Chiesa, Insigne e Bernardeschi che troverebbero la conferma dopo il match contro l’Ucraina. Confermato il blocco a centrocampo con la sola eccezione di Barella. Il centrocampista del Cagliari potrebbe far spazio a Lorenzo Pellegrini accanto a Jorginho e Verratti. In difesa Donnarumma in porta, Florenzi, Bonucci, Chiellini e Biraghi, insidiato da Emerson Palmieri anche se il mancino della Fiorentina rimane favorito.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Linetty; Blaszczykowski, Zielinski, Grosicki; Lewandowski. A disposizione: Fabianski, Dragowski, Jedrzejczyk, Klich, Kurzawa, Piatek, Goralski, Kadzior, Kaminski, Kedziora, Milik, Pietrzak, Szymanski. CT: Jerzy Brzęczek.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Insigne, Chiesa. A disposizione: Sirigu, Acerbi, Berardi, Barella, Bonaventura, Criscito, Gagliardini, Giovinco, Immobile, Emerson, Piccini, Tonelli. CT:Roberto Mancini.