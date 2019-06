Novità in Nations League: ecco il Var per la fase finale del torneo

Dopo i test tecnologici svolti con successo nelle varie competizioni, anche la Nations League potrà contare sull’utilizzo del VAR, Video Assistant Referees.

Lo ha annunciato la UEFA attraverso il proprio sito ufficiale. Dopo aver fatto il suo esordio nella fase ad eliminazione diretta della UEFA Champions League e nella finale di UEFA Europa League, ecco che il Var sarà introdotto anche nelle fasi finali della competizione per le Nazionali. Gli stessi principi applicati alle competizioni per club, dunque. verranno applicati per le prime finali della UEFA Nations League che inizieranno il prossimo 5 giugno con la partecipazione di Inghilterra, Portogallo, Svizzera e Olanda.

Già nel mese di aprile, la UEFA aveva contattato i ct delle varie Nazionali per un corso, tenuto dal responsabile Roberto Rosetti per fornire gli strumenti giusti per capire meglio l’utilizzo del nuovo strumento.