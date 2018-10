Olanda-Germania, emissari del Barcellona per seguire De Ligt e De Jong

Da tempo, il Barcellona sta seguendo con molta attenzione il percorso di due giovani dell’Ajax, ovvero Frenkie De Jong e Mathjias De Ligt. Entrambi i prospetti hanno delle qualità indiscutibili e sono seguiti anche da altri club europei, tra cui anche Inter e Juventus. I due giocatori sono stati convocati per la seconda partita della UEFA Nations League contro la Germania nella quale potrebbero prendervi parte. Tuttavia, De Jong è fermo a causa di un infortunio dal 23 settembre, ragion per cui l’olandese potrebbe scendere in campo solamente a partita in corso, mentre De Ligt molto probabilmente sarà titolare. Quest’ultimo è, a soli 19 anni, il capitano dell’Ajax ed è uno dei capi saldi della nuova Nazionale olandese che verrà, avendo debuttato quando era ancora un 17enne. Tutto questo per dire che nella sfida tra Olanda e Germania, sugli spalti della ‘Amsterdam Arena‘ saranno presenti anche degli emissari del Barcellona che visioneranno i due talenti olandesi.

La Nazionale dei Paesi Bassi vuole ripartire dopo i due recenti flop, ovvero le mancate qualificazioni ad Euro 2016 ed ai Mondiali 2018. De Ligt e De Jong sono i due profili base affinché il motore degli ‘Oranje’ possa iniziare nuovamente a girare, mettendo paura alle altre Nazionali, come una volta la selezione olandese sapeva fare. Intanto, contro la Francia si è potuta notare una scossa, nonostante la sconfitta. Però la reazione si è vista e pare che l’Olanda stia tornando ad essere una grande Nazionale.