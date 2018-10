Polonia, Brzęczek: “Italia? Hanno uomini di qualità. Nostro attacco? Milik, Zielinski.. Ci sono tante soluzioni”

Il tecnico della Polonia Jerzy Brzęczek è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l’Italia, valida per la Nations League. Tanti i temi affrontati dal mister a partire, proprio, dall’analisi dell’avversario.

Sul tridente italiano: “Abbiamo visto che gli manca un 9, ma dispone di ottimi giocatori, con ottime qualità. Si trova a una tappa simile alla nostra, è una fase di ricostruzione, con Mancini tornerà a essere di ottimo livello”.

Sulla mancata esplosione del gruppo polacco: “Abbiamo degli ottimi giocatori, sparsi in tutta Europa. Spesso non basta per fare una squadra, servono altre cose per riportare vittorie sul campo. C’è molta delusione dopo il Mondiale, non è una strada facile, bisogna ricostruire la fiducia e ripartire. La Nazionale sarà sempre più forte. Comunque domani scenderemo in campo per fare punti”.

Sul modulo: “Dipenderanno dalle condizioni fisico-psichiche. Abbiamo tre buoni attaccanti, possiamo pensare al futuro ma non nel breve termine. Piatek ha segnato un gol, ma può migliorare a livello di intesa con Lewandowski. Anche Milik è in buone condizioni, ci saranno degli incontri in cui ci saranno i tre davanti, ma ora bisogna essere razionali”.

Su chi giocherà in attacco: “Una cosa è la tattica, abbiamo varie idee e soluzioni. Abbiamo tre attaccanti, c’è anche Milik, poi Zielinski che gioca da centrocampista offensivo. Metteremo in campo le nostre forze migliori in base alla condizione”.

Sull’atteggiamento: “Giocare in Nazionale è importante a prescindere che sia un europeo o un mondiale. Serve la testa per approcciare la partita”.