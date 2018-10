Polonia, Glik avvisa: “Contro l’Italia sarà divertente. Vogliamo prendere la strada giusta…”

Intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo l’impegno perso contro il Portogallo 2-3, Kamil Glik, difensore del Monaco e della Polonia, ed ex centrale del Torino, ha parlato del ko rimediato nella seconda uscita del torneo e soprattutto del prossimo match decisivo contro l’Italia che potrebbe valeere la permanenza o la retrocessione in Nations League.

LA GARA – “Ci sono stati degli episodi in cui siamo calati. Non siamo riusciti a giocare una partita equilibrata, abbiamo subito gol che potevamo evitare. Abbiamo giocato contro la squadra campione d’Europa, hanno tantissime qualità in fase offensiva. È un risultato poco positivo, dobbiamo continuare a lavorare per giocare contro l’Italia”.

SPAREGGIO – Il match contro l’Italia sarà, molto probabilmente, una gara da dentro o fuori, lo sa bene Glik che affronta il tema analizzando la situazione delle due Nazionali: “Sicuramente, siamo in un momento simile. Noi dopo il mondiale vogliamo prendere la strada giusta. Anche l’Italia deve sistemare alcune cose, sarà una partita divertente per entrambe le squadre”.