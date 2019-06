Portogallo-Olanda, le formazioni ufficiali

Siamo giunti all’ultimo atto della Nations League: Portogallo e Olanda si sfidano questa sera alle 20.45 per aggiudicarsi la prima edizione della nuova competizione europea, dopo aver eliminato rispettivamente Svizzera e Inghilterra. Si gioca al Do Dragao di Oporto, in campo ovviamente Cristiano Ronaldo per i lusitani e l’altro “italiano” De Roon per l’Olanda. Leggiamo insieme le formazioni ufficiali, e quindi le scelte definitive per affrontare la finale da parte dei c.t. Koeman e Santos.

Nel pomeriggio si è giocata la finalina per il terzo-quarto posto e l’Inghilterra ha battuto la Svizzera ai calci di rigore.

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Fonte, Guerreiro; Danilo, William Carvalho, Bruno Fernandes; Ronaldo, Guedes, Bernardo Silva. Ct: Fernando Santos

Olanda (4-3-3): Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong, Wijnaldum; Bergwijn, Depay, Babel. Ct: Ronald Koeman