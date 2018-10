Russia, battuta la Turchia e il ct Cherchesov spiega perchè: “Vinto per i piccioni”

La Russia questo pomeriggio ha battuto la Turchia per 2-0 nella terza partita della Nations League. Una buona prestazione dei russi che stanno vivendo un ottimo momento sulla scia di quanto visto al Mondiale. Il c.t. Stanislav Cherchesov, ha commentato la vittoria con una battuta simpatica: “I piccioni che erano sul campo di Sochi nel primo tempo sono stati importanti come i 45.000 tifosi sulle tribune. I volatili li abbiamo disturbati un paio di volte perchè, sfortunatamente per loro, stazionavano nei pressi dell’area di rigore. La prossima volta attaccheremo sull’altra fascia. Ma i piccioni sono stati per noi di buon auspicio. Ci hanno portato fortuna oggi”