Tassotti: “Ottima Italia, può battere anche il Portogallo. Milan? Lasciamo lavorare Gattuso…”

Mauro Tassotti, ex Milan e attuale vice allenatore dell’Ucraina, è intervenuto a Radio Anch’Io Sport in onda sulle frequenze di Radio 1. Tanti temi trattati, tra cui le Nazionali e l’imminente derby di Milano in programma domenica prossima.

SULL’ITALIA – “Contro di noi hanno giocato molto bene. Ho visto un’ottima Italia e l’hanno confermato ieri sera contro la Polonia. Credo anche che a San Siro gli azzurri possano battere il Portogallo”. “Se la scelta di non giocare con una punta di ruolo sia definitiva? Non lo so, non credo. In questo caso forse è stata una scelta quasi obbligata. Con Belotti fuori per scelta tecnica. Stessa cosa per Balotelli. Se c’è una crisi di centravanti? Non so, molto dipende anche dal numero di stranieri che giocano nei vari club. Perché Inglese non è stato preso in considerazione? Non lo so, penso che i giocatori si possano provare tutti”. “Credo che con il bel gioco si vincano le partite. Il possesso palla è un risparmio di energie? Più che altro è anche un modo per far stancare gli avversari e per far perder loro la pazienza”.

UCRAINA – “Quanti giocatori della Nazionale giocano in Ucraina? Tre quarti dei giocatori giocano qua. Provengono fondamentalmente da due squadre. Abbiamo 5-6 giocatori che provengono da campionati stranieri e questo può darci una mano”.

MILAN – “Se Shevchenko allenerà il Milan? Credo che abbia voglia di poter allenare un club. Non penso voglia subito allenare il Milan, ma credo abbia desiderio di mettersi alla prova quotidianamente. Ora il Milan è nelle mani di Gattuso e lasciamolo lavorare. Derby? Mille difficoltà per entrambe. Molti giocatori sparsi con le varie Nazionali. Partita importante ed equilibrata. Penso possa essere una partita bella e divertente. Milan tecnico, Inter squadra fisica. Chi arriva meglio alla gara? Bisogna aspettare la fine delle gare delle Nazionali per dirlo.

FUTURO – “Se allenerò una squadra italiana da primo allenatore? Non lo so, per ora sono contento così, per quello che sto facendo”.