L‘Italia è tornata a vincere una partita ufficiale ad un anno dall’ultima volta. Con questo successo la selezione di Roberto Mancini può rimanere nella ‘Serie A’ della Nations League, condannando la Polonia alla retrocessione.

La prestazione degli azzurri è stata molto buona, da tempo non si vedeva una squadra così ben messa in campo. Unico neo, le continue critiche nei confronti di Marco Verratti, il quale è stato autore di una partita tutto sommato più che sufficiente.

Ma all’occhio della critica non è sfuggito un dettaglio, consistente nella differenza di prestazione del Verratti del PSG e di quello della Nazionale.

Incalzato dai giornalisti della Rai che ancora una volta gli hanno effettuato una domanda in merito alla questione, il centrocampista ha risposto in questo modo: “Mi interessa il fatto per cui siamo finalmente tornati alla vittoria. Non capisco le polemiche relative al mio modo di giocare tra PSG e Nazionale. Anche Messi gioca nello stesso modo tra Argentina e Barcellona. Dipende anche da ciò che dobbiamo fare in campo”.