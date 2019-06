Qatar 2022, già partite le qualificazioni

Mancano ancora più di tre anni al mondiale che si disputerà in Qatar, ma il percorso per cercare di prendervi parte, per alcune nazionali, è già cominciato. Macao, Sri Lanka, Bhutan, Guam, Cambogia, Pakistan, Laos, Bangladesh, Mongolia e Brunei sono infatti già scese in campo nel primo turno preliminare, con le gare che si sono concluse con i seguenti punteggi:

Macao-Sri Lanka 1-0

Bhutan-Guam 1-0

Cambogia-Pakistan 2-0

Laos-Bangladesh 0-1

Mongolia-Brunei 2-0

DATE – Il mondiale qatariota, a causa del grande caldo che opprime il paese in estate, si disputerà d’inverno, con la partita inaugurale in programma il 21 novembre e la finale prevista per il 18 dicembre. Trentadue le nazionali che vi prenderanno parte: il progetto di allargare la competizione a quarantotto formazioni non ha infatti trovato seguito.