Qualificazioni Euro 2020, Germania e Francia a valanga

Si sono concluse tutte le gare della serata valide per le qualificazioni agli Europei 2020. La Germania ha travolto per 8-0 l’Estonia, mentre la Francia si è imposta per 4-0 in Andorra. Bene anche Belgio, Russia e Islanda.

Questi tutti i risultati:

GERMANIA-ESTONIA 8-0

BIELORUSSIA-IRLANDA DEL NORD 0-1

UNGHERIA-GALLES 1-0

ISLANDA-TURCHIA 2-1

ANDORRA-FRANCIA 0-4

ALBANIA-MOLDAVIA 2-0

RUSSIA-CIPRO 1-0

BELGIO-SCOZIA 3-0

LIECHTENSTEIN-FINLANDIA 0-2

ITALIA-BOSNIA 2-1

GRECIA-ARMENIA 2-3