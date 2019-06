Qualificazioni Euro 2020: la Croazia vince grazie a Perisic, bene anche l’Islanda

Continuano le partite di qualificazione a Euro 2020. Stasera sarà la volta dell’Italia di Mancini in casa della Grecia, ma andiamo a vedere quanto accaduto nelle due gare che si sono disputate alle ore 15: nel Girone E la Croazia si è imposta 2-1 sul Galles di Ryan Giggs grazie all’autorete di Lawrence nel primo tempo e al gol dell’interista Perisic a inizio ripresa. A nulla è servito per i britannici la rete di Brooks nel finale. La selezione del c.t. Dalić si trova così in vetta al gruppo con 6 punti in 3 partite, attendendo tutte le altre; il Galles è al primo k.o. in 2 partite disputate. Nel Girone H, invece, successo dell’Islanda per 1-0 sull’Albania di Edy Reja grazie al gol siglato al 22′ Gudmundsson: con i 3 punti la Nazionale isolana si porta in vetta al gruppo alla pari di Turchia e Francia, che però devono ancora giocare. L’Albania resta a 3 punti dopo 3 match.