Qualificazioni Euro 2020: la Francia crolla in Turchia. Bene la Germania, tris Belgio

Sono terminate anche le cinque partite delle ore 20,45 valide per i gironi di qualificazione a Euro 2020. Oltre all’Italia, che ha vinto in Grecia 3-0 con i gol di Barella, Insigne e Bonucci, da segnalare la sconfitta della Francia campione del mondo in carica per 2-0 in Turchia (gol di Ayhan e il romanista Under). Così i turchi dopo 3 partite salgono a punteggio pieno a 9 punti nel proprio gruppo e la selezione del c.t. Deschamps insegue a quota 6. Löw per la sua Germania cambia tanto, ma vince comunque in Bielorussia 2-0 con le reti di Sané e Reus. Tris del Belgio al Kazakistan nel giorno della festa per Hazard per le 100 presenze in Nazionale (ma a segno gli “italiani” Castagne e Mertens oltre a Lukaku). Vittoria della Scozia su Cipro per 2-1.

Ecco i risultati finali:

Belgio-Kazakistan 3-0 (Gruppo I)

Bielorussia-Germania 0-2 (C)

Grecia-Italia 3-0 (J)

Scozia-Cipro 2-1 (I)

Turchia-Francia 2-0 (H)

Croazia-Galles 2-1 (E) – giocata alle 15

Islanda-Albania 1-0 (H) – giocata alle 15

Armenia-Liechtenstein 3-0 (J) – giocata alle 18

Azerbaijan-Ungheria 1-3 (E) – giocata alle 18

Estonia-Irlanda del Nord 1-2 (C) – giocata alle 18

Finlandia-Bosnia 2-0 (J) – giocata alle 18

Moldavia-Andorra 1-0 (H) – giocata alle 18

Russia-San Marino 9-0 (I) – giocata alle 18