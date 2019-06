Qualificazioni Euro 2020: Russia travolgente con poker di Dzyuba, colpo Finlandia

Si sono concluse le partite delle 18 di oggi, sabato 8 aprile, per quanto riguarda il cammino verso Euro 2020 (per le due gare giocate alle 15 vi rimandiamo al nostro pezzo pubblicato nel pomeriggio): nel Girone J, quello dell’Italia, successi per Armenia e Finlandia ai danni rispettivamente di Liechtenstein e Bosnia ed Erzegovina. Gli scandinavi, con la doppietta decisiva di Pukki, si candidano come principali antagonisti degli azzurri e della Grecia: 6 punti come l’Italia, ma ovviamente con una partita in più. L’Ungheria nel Girone E vince 3-1 in Azerbaijan con doppietta di Orban, colpo esterno dell’Irlanda del Nord in Estonia nel Girone C. Russia a valanga su San Marino nel Girone I: nel 9-0 spicca il poker personale di Dzyuba, che ha pure sbagliato un rigore. Doppietta per Smolov.

Ecco i risultati finali:

Croazia-Galles 2-1 (Gruppo E) – giocata alle 15

Islanda-Albania 1-0 (H) – giocata alle 15

Armenia-Liechtenstein 3-0 (J)

Azerbaijan-Ungheria 1-3 (E)

Estonia-Irlanda del Nord 1-2 (C)

Finlandia-Bosnia 2-0 (J)

Moldavia-Andorra 1-0 (H)

Russia-San Marino 9-0 (I)

Il programma di stasera, ore 20.45:

Belgio-Kazakistan (I)

Bielorussia-Germania (C)

Grecia-Italia (J)

Scozia-Cipro (I)

Turchia-Francia (H)