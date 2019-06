Sergio Ramos, record straordinario: è il più vincente nella storia delle Nazionali

Senza dubbio tra i difensori centrali più forti del mondo, Sergio Ramos entra nella storia non solo dei club ma anche della sua Nazionale. Il successo della Spagna contro le Fær Øer, regala al classe ’86 un record assoluto: è il più vincente nella storia delle Nazionali.

La vittoria per 4-1 in casa delle Fær Øer da parte delle Furie Rosse è stata doppia. Sergio Ramos, infatti, capitano della squadra, a segno anche in questa occasione, grazie al poker finale è diventato il giocatore che ha conquistato più successi nella storia delle Nazionali: ben 122 trionfi. Lo spagnolo ha superato un’altre leggenda del calcio iberico, l’ex compagno Iker Casillas, in una classifica che vede dominare sempre gli spagnoli: al terzo posto c’è Xavi (100), al quarto Iniesta (96), poi l’egiziano Hassan (95). Poi Lilian Thuram e Cristiano Ronaldo.