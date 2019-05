Spagna, ancora non è chiaro se Luis Enrique potrà tornare in panchina

Fra qualche settimana ci sarà una nuova finestra per le Nazionali, impegnate nelle qualificazioni per Euro 2020, e ancora non è chiaro se Luis Enrique potrà tornare a sedersi sulla panchina della Spagna. I media locali si stanno continuamente interrogando sulla situazione del c.t., che dovette lo scorso marzo assentarsi prima del match contro Malta per gravi problemi familiari per cui ha sempre mantenuto massimo riserbo e discrezione.

Ci sarà i primi di giugno per le sfide con Isole Far Oer e Svezia? Regna l’incertezza, intanto si attendono per questo venerdì i convocati. La Federazione è attiva per permettere all’ex allenatore di Roma e Barcellona, fra le altre, di proseguire nel suo lavoro, e se anche non dovesse esserci a giugno, ci sarebbero altri 90 giorni prima dei nuovi impegni delle Nazionali. La sensazione è che ci sarà un lieto fine, ma certamente la situazione è abbastanza atipica.