Spagna, Fabian Ruiz: “Realizzato il mio sogno. Uno dei giorni più felici della mia carriera…”

La gara contro le Isole Faroe è stata l’occasione non solo di veder concretizzarsi il record del capitano Sergio Ramos, ma anche di vedere Fabian Ruiz fare il proprio debutto con la maglia della Nazionale maggiore.

Il centrocampista del Napoli, dopo la sfortuna degli scorsi mesi, quando un’influenza piuttosto forte lo aveva colpito e gli aveva fatto saltare i precedenti match con la Spagna, ieri sera ha potuto, finalmente, essere protagonista nel successo per 4-1 delle Furie Rosse.

Un debutto che difficilmente dimenticherà come dimostra anche il suo messaggio di gioia pubblicato sui social: “Ieri è stato uno dei giorni più felici della mia carriera. Ho realizzato uno dei miei sogni debuttando con la Spagna. Nervi, gioia, orgoglio, tante emozioni in un giorno così importante per me. Grazie a tutti coloro che mi hanno supportato per arrivare qui, anche grazie per i vostri messaggi”. Fabian Ruiz è entrato nella ripresa al posto di Isco al ’74 giocando, dunque, l’ultimo quarto d’ora dell’incontro.