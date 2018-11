Tonali, l’ex allenatore lo esalta: “Da bambino era già una macchina da gol”

Ricorda Pirlo, ma si ispira a Gattuso. Sandro Tonali ha grandi modelli, ma anche uno splendido presente: con la convocazione in Nazionale a soli 18 anni infatti si è conquistato le luci della ribalta. Roberto Mancini crede molto nel talento che sta facendo grandi cose col Brescia in Serie B. Chi non ha mai avuto dubbi sulle sue potenzialità è Diego Aversa, 36enne professore di educazione fisica, che ha svezzato il talentino nei pulcini della Lombardia Uno, una decina di anni fa. “Era nettamente il più forte, non c’era paragone con gli altri bambini- spiega Aversa ai microfoni di Sky Sport -. Tecnicamente era di un livello superiore: utilizzava tutti e due i piedi quasi allo stesso modo già a 8 anni. Faceva l’attaccante, giocavamo a rombo. Era una macchina da gol. Una volta stavamo perdendo 3 a 2, lui era in panchina. Quando entrò, fece due gol. Che fenomeno”.

SULLE ORME DI PIRLO Tonali si distingueva già all’epoca per un piglio tutto suo: “Era un leader silenzioso, lo avevo sentito parlare pochissime volte. Non era nemmeno così solito esultare dopo i gol, forse perché era abituato…”. Un carattere e un look che ricordavano già quelli di Pirlo: “Ha sempre avuto il ciuffo davanti, non portava i capelli lunghi come adesso, ma aveva la frangia. Faceva uno scattino per tirarsela su – continua Aversa -. Fin da bambino aveva un atteggiamento da grande professionista”. Tonali, che ha confessato di ispirarsi a Gattuso, però dal Milan è stato scartato: “Non lo hanno preso in considerazione perché fisicamente era più gracile di quelli che avevano in squadra – conclude Aversa -. So che ha provato più provini al Vismara, ma non li ha superati per il fisico. Fino a qualche anno fa si tendeva a pescare i talenti più pronti fisicamente, aspettando che crescessero anche tecnicamente”.