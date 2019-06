U21, Chiesa dei miracoli e l’Italia affonda la Spagna (3-1)

Debutto con vittoria dell’Italia U21 contro la fortissima Spagna. Al Dall’Ara di Bologna, è finita 3-1 con gli azzurrini che hanno rimontato la squadra iberica passata in vantaggio in avvio di match con la rete spettacolare di Ceballos. Spagna che sembrava avere un netto dominio territoriale ma poi si è scatenato Chiesa autore di una doppietta: la prima rete al 36′ con assolo personale e poi al 64′ in mischia. Pellegrini su rigore ha chiuso i conti firmando il tris per l’Italia al minuto 82. Un bel secondo tempo della squadra del c.t. Di Biagio che ha creato diversi pericoli alla Spagna che è sprofondata via via. Chiesa, migliore in campo per l’Italia, ha trascinato gli azzurrini che dopo essere entrati in campo molto contratti, si sono sciolti dopo la prima mezzora giocando in velocità e alzando il ritmo. La Spagna ha perso le misure e anche la partita. L’Italia U21 adesso giocherà mercoledì prossimo contro la Polonia che oggi ha battuto il Belgio.