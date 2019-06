Under 20, Gravina: “Peccato, ma resta una grande Italia”

L’Under 20 di Nicolato si ferma in semifinale. Gli azzurrini, nella gara di Gdynia, si sono arresi per 1-0 all’Ucraina, che si è conquistata l’accesso alla finalissima grazie ad una rete di Buletsa al 65′. L’Italia, che recrimina per una rete annullata con il VAR a Scamacca al 92′, può comunque essere soddisfatta per il cammino svolto, come confermano le parole del presidente della FIGC Gabriele Gravina.

“GRANDE ITALIA” – “È lo stesso una grande Italia, un gruppo straordinario formato da ragazzi dal futuro assicurato. Meritavano la finale, come dimostrato sul campo. Vanno fatti i complimenti a loro, al commissario tecnico Paolo Nicolato e all’intero staff”.