Under 21, il c.t della Spagna De La Fuente: “Con l’Italia è una finale anticipata”

Non solo Luigi Di Biagio e Nicolò Barella, ovviamente è stata giornata di conferenze stampa anche in casa Spagna, alla vigilia della partita contro l’Italia valida per la prima giornata dell’Europeo Under 21, che inizierà proprio domani al Dall’Ara di Bologna. Ecco le parole del tecnico degli iberici Luis De La Fuente: “Sarà una finale anticipata contro gli azzurri, è bellissimo essere qui e affrontare questa sfida fra due team di alto livello. L’Italia è una grande squadra, con giocatori di qualità e tecnica, oltre che con ottime conoscenze tattiche. Anche noi abbiamo qualità simili, per questo ce la giocheremo. Vogliamo controllare il gioco e mantenere il possesso, se ci imporremo non dovremo dipendere da ciò che fa l’Italia”.