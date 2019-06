Under 21, tegola per Di Biagio in vista dell’Europeo: Pinamonti lascia il ritiro (per ora)

Ha incantato tutti nel Mondiale Under 20 trascinando l’Italia del c.t. Nicolato fino alla semifinale di ieri – martedì 10 giugno – contro l’Ucraina, ora però rischia di non giocare l’Europeo Under 21, che inizierà domenica al Dall’Ara di Bologna con gli azzurri impegnati contro la temibile Spagna. Parliamo di Andrea Pinamonti, attaccante classe ’99 di proprietà dell’Inter, che in mattinata ha raggiunto il gruppo di mister Di Biagio ma che ha lamentato un problema al ginocchio. Per questo, in attesa di capire i tempi di recupero, il giocatore che nell’ultima Serie A ha vestito la maglia del Frosinone ha dovuto lasciare temporaneamente il ritiro degli azzurrini. Si cercherà di capire in tempi stretti se l’attaccante potrà prendere parte alla competizione, altrimenti verrà scelto un sostituto.