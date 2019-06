Neymar accusato di stupro, il padre: “Nessun crimine, abbiamo le prove. So che uomo è mio figlio…”

Arrivano altri dettagli in merito alla vicenda che vede coinvolto l’asso del Paris Saint-Germain e del Brasile Neymar. Dopo la denuncia presentata questa settimana da una donna che lo accusa di stupro, prima il diretto interessato e poi suo padre, nonché agente, sono intervenuti per fare chiarezza.

Come riporta Sport, Neymar Senior ha difeso suo figlio dicendo a chiare lettere che si tratta di un’estorsione e che aspetta dunque l’intervento della giustizia per fare luce su questo caso: “Stupro? Questo non è vero, non ha mai commesso alcun crimine. Abbiamo tutte le prove e abbiamo già dato tutto agli avvocati. Mio figlio può essere accusato di molte cose, ma so che tipo di uomo è. Credo sia chiaro che questa era una trappola. Speriamo che la giustizia risolva la questione il prima possibile”.