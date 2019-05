Neymar, ma che fai: 13 milioni di euro per un elicottero personalizzato in stile…Batman

Costoso sfizio, quello che si è tolto il fuoriclasse del Paris Saint-Germain Neymar. Il brasiliano, come riporta AS, ha infatti speso 13 milioni di euro per l’acquisto di un elicottero personalizzato. L’attaccante ha investito l’ingente cifra per un Airbus H-145, totalmente verniciato di nero e con motivi rimandanti al suo supereroe preferito, Batman. Mezzo con il quale, secondo quanto raccolto da UOL Sport, Neymar si sarebbe recato nella struttura di allenamento della nazionale verdeoro, impegnata nella preparazione della Coppa America, che prenderà via ufficialmente il 14 giugno.

Un gesto che conferma la passione del giocatore per questo supereroe, tanto che, già in passato, si era fatto tatuare un’immagine di Batman sulla scapola destra.