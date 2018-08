Nizza, Vieira avvisa Balotelli: “Se resterà dovrà adattarsi e rispettare le regole”

Il mercato ha “abbandonato” Mario Balotelli e la permanenza al Nizza si fa sempre più probabile. Nelle ore in cui l’Olympique Marsiglia ha abbandonato la pista relativa a Super Mario per bocca dello stesso tecnico Rudi Garcia (“Balotelli non è una nostra priorità”), a prendere la parola è stato l’allenatore del Nizza, Patrick Vieira, che ha almeno a parole anticipato che il centravanti della nazionale italiana indosserà la maglia rossonera anche nella prossima stagione.

L’indizio viene dall’ufficializzazione dei numeri di maglia alla vigilia dell’inizio del campionato: il 9 sarà ancora sulle spalle di Balotelli. Certo, il mercato in Francia chiuderà il 31 agosto, quindi mai dire mai, ma se davvero non ci saranno sorprese, Balo, ha dichiarato Vieira, “dovrà adattarsi alla situazione e rispettare le regole”. Insomma, niente “balotellate” o ritardi agli allenamenti, come successo nel giorno del raduno.

“Se Mario resterà qui dovrà adattarsi alla situazione e rispettare le regole, ma questo non è un problema mio” le fin troppo chiare e allusive parole di Vieira.

L’ex centrocampista francese è stato compagno di Balotelli all’Inter e al Manchester City e proprio questo particolare aveva spinto a pensare che il centravanti italiano potesse restare in Costa Azzurra. Ma i primi segnali non fanno pensare a una stagione tranquilla…