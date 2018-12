Novità Boca Juniors, Schelotto lascia e Tevez… continua

La delusione per la sconfitta contro il River Plate nel SuperClasico del secolo non è stata ovviamente ancora smaltita da società, giocatori e tifosi del Boca Juniors, piegati al “Bernabeu” nella finale di ritorno di Copa Libertadores.

Occorre però guardare avanti e il primo a farlo è stato il tecnico Guillermo Barros Schelotto, che ha annunciato l’addio alla panchina sopra la quale sedeva dal marzo 2016.

“Ringrazio tutti, giocatori, club e tifosi. Me ne voglio andare in pace con la tifoseria, che ho vissuto da giocatore e da allenatore. Sono incredibili” ha detto Schelotto in una conferenza in cui non ha voluto accettare domande dei giornalisti.

Chissà se sarà un caso, o forse no, quasi in contemporanea Carlos Tevez, impiegato con il contagocce dall’ex tecnico del Palermo, ha invece annunciato la volontà di continuare ad indossare la maglia degli Xeneizes: “Potrei ritirarmi e stare tranquillo con la famiglia, ma io voglio continuare perché un tifoso del Boca fa così. Oggi siamo più tifosi e calciatori che mai. Ho giocato tantissime finali, molte le ho vinte, altrettante ne ho perse, ora è il momento di tornare a giocarsela” ha detto l’ex juventino ai microfoni di Radio La Red.

Parlando invece a Olé, l’Apache si è invece complimentato con i vincitori: “Bisogna fare i complimenti al River, al loro allenatore e ai giocatori. Ci hanno battuto in campo quindi non posso che congratularmi con loro, anche se tutti noi sappiamo quanto sia difficile da sopportare perdere contro il River”.