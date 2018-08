Nuova avventura estera per Macheda: vicino l’accordo con il Panathinaikos

Dieci gol in una stagione e mezzo rappresentano un discreto bottino per Federico Macheda, tornato in Italia nel dicembre 2016 per indossare la maglia del Novara dopo una lunga militanza in Inghilterra tra Premier League e Championship. I piemontesi sono retrocessi in C, pur sperando ancora nel ripescaggio, ma l’attaccante cresciuto nel vivaio della Lazio e messosi in evidenza a livello internazionale a 17 anni nel Manchester United di Sir Alex Ferguson, sembra pronto a rifare le valigie e lasciare ancora l’Italia.

Come riferito da Sky Sport, Macheda, classe ’91 e attualmente svincolato, è in trattativa con il Panathinaikos, nobile decaduta del calcio greco, decisa a metterlo sotto contratto prima della fine del mercato, fissata in Grecia per il 31 agosto.

Nel Pana, che ha chiuso l’ultimo campionato al quart’ultimo posto con 29 punti, cui vanno aggiunti gli undici di penalizzazione per gravi inadempienze finanziarie, gioca un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano, il francese Anthony Mounier, ex attaccante di Bologna e Atalanta.