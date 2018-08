Ochoa, il ds dello Standard: “Prestito? Pure noi vorremmo Mertens con questa formula…”

Sfumato David Ospina, vicino al trasferimento al Besiktas dall’Arsenal, il Napoli continua a guardare a Guillermo Ochoa come soluzione preferita per completare il roster dei portieri composto anche da Meret, fuori per infortunio fino a metà settembre, e da Karnezis.

La trattativa per il nazionale messicano dello Standard Liegi però non decolla, al punto che gli azzurri hanno individuato in Ciprian Tatarusanu, ex Fiorentina ora al Nantes, l’ipotesi di riserva.

I belgi non vogliono cedere Ochoa in prestito e lo stesso giocatore non sembra entusiasta dall’idea di fare da dodicesimo a Meret quando l’ex Spal sarà tornato a disposizione di Ancelotti.

Intanto, il ds dello Standard, l’ex portiere dell’Udinese Olivier Renard, ha ribadito la posizione del proprio club, lasciandosi andare anche a una battuta in un’intervista rilasciata a VoetbalPrimeur: “Anche noi vorremmo Dries Mertens in prestito con diritto di riscatto, ma se lo chiedessi mi riderebbero in faccia… Ochoa merita un grande club, è un buon portiere e una brava persona, ma per queste due ragioni non siamo costretti a lasciarlo andare. Lo abbiamo preso a parametro zero, ma ha uno stipendio importante, guadagna bene. Non mi sorprende che lo cerchino grandi club dopo le sue prestazioni con noi e al Mondiale”.