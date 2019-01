Özil, l’agente chiude all’addio all’Arsenal: “Vuole restare”

Nonostante una prima parte di stagione negativa, caratterizzata da una lunga assenza per infortunio, il futuro di Mesut Özil sarà ancora all’Arsenal.

In questo senso, almeno, vanno le dichiarazioni dell’agente del trequartista tedesco, Erkut Sogut, rilasciate a Goal.com: “Preferirei non parlare pubblicamente della situazione di Mesut, ma viste le recenti speculazioni su un suo addio all’Arsenal, penso sia importante chiarire le cose, in modo da porre fine a questo e concentrarci sul calcio giocat. Mesut ha firmato un nuovo contratto lo scorso gennaio perché ha visto il suo futuro all’Arsenal e nulla è cambiato nella sua mente. Vuole restare per la durata di quel contratto e forse anche di più”.

Il contratto di Özil con i Gunners scadrà nel giugno 2021. Il giocatore, che ha lasciato polemicamente la Nazionale tedesca al termine del Mondiale di Russia, era stato avvicinato nelle scorse settimane al Real Madrid, in vista del possibile ritorno sulla panchina dei Blancos di José Mourinho, che ha allenato Özil proprio al Real.