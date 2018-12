Padova senza pace: via Foscarini, torna Bisoli

La quinta sconfitta consecutiva, subita in casa contro il Benevento nella 18a giornata, è costata il posto a Claudio Foscarini, che non è più l’allenatore del Padova: al suo posto torna Pier Paolo Bisoli.

L’ex tecnico di Alzano, Cittadella e Avellino era subentrato sulla panchina biancoscudata lo scorso 6 novembre proprio al posto di Bisoli, silurato a propria volta dopo una striscia di risultati che avevano portato i veneti in piena zona playout.

La cura però non ha funzionato, così dopo un solo successo, ad Ascoli, cui sono seguiti cinque ko, ecco la mossa della società che ha richiamato il tecnico sotto contratto fino al 2020.

Il Padova occupa attualmente l’ultimo posto della classifica, con appena 11 punti e affronterà nell’ultima giornata di andata lo scontro diretto in trasferta contro il Livorno, gara che precederà l’inizio di una sessione di mercato che la società dovrà sfruttare al massimo per evitare l’immediato ritorno in C dopo la promozione della scorsa stagione.

Quello di Foscarini è stato l’undicesimo esonero del campionato.