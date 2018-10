Palermo, Zamparini: “In arrivo una nuova proprietà straniera. Tedino? Non aveva esperienza”

La vittoria sul campo del Carpi ha confermato l’ottimo momento del Palermo, ora secondo a un punto dal Pescara capolista.

Il cambio in panchina da Tedino a Stellone ha fatto fare il salto di qualità alla squadra, come confermato dal presidente Maurizio Zamparini che, intervenendo a Rmc Sport, si è espresso in termini piuttosto duri con il tecnico veneto: “L’anno scorso il Palermo aveva un allenatore con l’esperienza né per la categoria, né per vincere qualcosa. Molto probabilmente abbiamo preso un allenatore troppo inesperto per la Serie B. Stellone sta lavorando in maniera perfetta, dal punto di vista psicologico e come gruppo, poi l’arrivo di Foschi sta incidendo: è uno dei migliori direttori sportivi, è sempre con lo spogliatoio.

Zamparini ha poi annunciato di essere vicino a definire il passaggio di proprietà ad un imprenditore straniero, pochi giorni dopo il fallimento della trattativa con il finanziere pugliese Raffaello Follieri: “Lotteremo con quattro o cinque squadre per la promozione, a gennaio ci sarà un mercato già impostato per l’eventuale promozione: facemmo così con Foschi quando salimmo in A nel 2004, prendemmo quattro giocatori per l’anno successivo e poi andammo in Uefa. I progetti sono ambiziosi, a giorni ci sarà una nuova proprietà straniera, che mi vedrà come consulente. Dopo le vicende avute in Tribunale ricercare acquirenti è stato ancora più difficile, ma per fortuna nel mondo del calcio e dell’imprenditoria sanno che sono una persona seria. Penso di aver trovato degli imprenditori di un certo livello, bisogna però che Palermo li aiuti”.