Palermo, Zamparini smentisce la cessione: “La trattativa con Follieri non è chiusa”

Il Palermo è ancora di Maurizio Zamparini.

Mentre il campionato di Serie B è fermo, il patron rosanero si gode l’esordio con vittoria di Roberto Stellone, subentrato a Bruno Tedino, ma continua anche a trattare per la cessione della società.

Intanto, però, Zamparini ha smentito parlando a Gds.it, la notizia uscita nella mattinata di domenica sul presunto accordo per il passaggio di proprietà al finanziere pugliese Raffaello Follieri: “La trattativa non è chiusa, attendo ancora le garanzie reali dei Follieri per andare avanti. Ho firmato solo una lettera di riservatezza. Loro hanno visto i nostri conti, ma io sono ancora in attesa. Voglio cedere, ma voglio garanzie”.

La notizia, riportata da La Repubblica, parlava di un preliminare d’acquisto firmato settimana scorsa negli Stati Uniti, documento che impegna le parti a chiudere la trattativa per una cifra intorno ai 50 milioni di euro.

L’affare potrebbe definirsi entro il 26 ottobre, data in cui si svolgerà il Consiglio di Amministrazione del club rosanero.