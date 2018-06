Palermo, Zamparini stronca Stellone: “Contro il Venezia ha sbagliato tutto”

La prestazione offerta dal Palermo a Venezia nell’andata della semifinale playoff è stata giudicata positivamente dalla critica. Oltre al risultato di 1-1, prezioso in ottica ritorno, i rosanero hanno tenuto bene il campo e possono recriminare per diverse occasioni, su tutte quella fallita nel finale da Coronado, fattosi stregare da Audero.

Eppure non è di questo avviso il presidente Zamparini, che ha bocciato senza mezzi termini la decisione dell’allenatore Roberto Stellone di far partire dalla panchina gli attaccanti titolari, lo stesso Coronado e Nestorovski, nonostante l’ennesima rete di Antonino La Gumina: “L’esclusione di Coronado e Nestorovski è stata una decisione del tecnico: gli ho detto che non la pensavo come lui, ma è lui a fare le scelte – ha detto Zamparini a Il Giornale di Sicilia – Sono felice di avere un giocatore come Moreo, ma non ritengo che in certe partite possa essere determinante. L’allenatore però è Stellone, non io”.

Al tecnico romano il compito di “parare” attraverso i risultati gli attacchi presidenziali.