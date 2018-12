Pallone d’Oro africano, vince Salah, ma Benatia innesca la polemica social

Ancora una polemica social per Medhi Benatia. Il difensore marocchino della Juventus, non nuovo a casi del genere, se l’è presa questa volta con la redazione di beIn Sports, che aveva espresso perplessità contro la decisione della Confederazione Africana di inserire l’ex romanista e non il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly tra i finalisti del Pallone d’Oro africano 2018, che sarà assegnato appunto dalla Caf.

La sottolineatura della testata non è piaciuta a Benatia, che ha risposto a muso duro: “C’è qualcosa che non comprendete?”.

A vantaggio dello juventino la buona seconda parte di stagione con i bianconeri, oltre alla vittoria dello scudetto e alla qualificazione, da capitano, per la fase finale del Mondiale con il Marocco, raggiunta peraltro anche da Koulibaly, con tanto di gol decisivo contro il

Benatia ha poi aggiunto in un altro tweet che Koulibaly avrebbe meritato di essere tra i candidati, ma anche che il vincitore ideale fosse Mohamed Salah, poi premiato per il secondo anno di fila.