Paris Saint Germain, Thiago Silva: “Leonardo non mi ha chiamato, chiuderò qui la carriera. Buffon? È già un leader”

Tra i tanti ritorni degli ultimi mesi in casa Milan, da Gattuso a Leonardo fino a Maldini e forse in futuro Kakà, non ci sarà quello di Thiago Silva. Il difensore brasiliano, 34 anni a settembre, capitano del Paris Saint-Germain, ha concesso un’intervista a Canal Plus nella quale ha dichiarato di non aver avuto contatti in tempi recenti con la dirigenza rossonera e di essere pronto a legare il proprio nome al club parigino, dove milita dal 2013, fino al termine della carriera: “Leo non mi ha chiamato, sono al Paris Saint Germain, ho un contratto e sono felice qui. Spero di terminare la mia carriera a Parigi”.

L’obiettivo è quello di riuscire ad alzare al cielo l’agognata Coppa dei Campioni, traguardo mai raggiunto da Thiago Silva così come da Gigi Buffon, rinforzo di lusso dell’estate del Psg e già entrato alla perfezione nelle dinamiche dello spogliatoio: “Gigi è già un leader, vuole vincere trofei e farà tante cose belle, sono felice di giocare con una stella come lui”.